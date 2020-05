MarTa 3.0, il Museo Archeologico Nazionale di Taranto ha una Nuova Piattaforma Digitale in 8 Lingue

Con la giornata di ieri il MarTa, il Museo Archeologico Nazionale di Taranto, si è aperto al Mondo. Nella giornata di ieri è stata presentata la nuova piattaforma digitale del sito culturale tarantino.

Si tratta di una nuova piattaforma che permette al sito del Museo MarTa di diventare a tutti gli effetti internazionale. È possibile sfogliare la piattaforma in otto diverse lingue, oltre alla lingua italiana sono infatti presenti l’inglese, il francese, il tedesco, lo spagnolo, il russo, il cinese e l’arabo. Qui il nuovo sito: Museo Archeologico Nazionale di Taranto

Per la presentazione della nuova piattaforma digitale ci sono stati ospiti d’eccezione. Oltre alla moderatrice Maristella Bagiolini ed alla Direttrice del MarTa Eva Degl’Innocenti hanno partecipato Paolo Giulierini (Direttore del MANN, il Museo Archeologico Nazionale di Napoli), Alberto Mattiello (Wunderman Thompson Miami), Gaetano Contento (Ceo di Never Before Italia), Michele Riondino (Attore Tarantino e Organizzatore dell’Uno Maggio a Taranto), Michele Emiliano (Presidente della Regione Puglia) e Rinaldo Melucci (Sindaco di Taranto). A questi si è unito un omaggio del cantautore Vinicio Capossela.

Con la nuova piattaforma digitale del MarTa di Taranto si dà inizio al piano di rilancio di uno dei Musei più importanti al Mondo.

Sicuramente il viaggio virtuale al MarTa è una cosa molto bella, ma il fascino di una passeggiata all’interno del Museo è un’altra cosa. Ci si chiede quindi quando riaprirà il MarTa di Taranto. Al momento non si conosce la data di apertura del Museo, la Direttrice Eva Degl’Innocenti fa sapere però che per tutto il mese di maggio la struttura resterà chiusa al pubblico. Attualmente sono in atto i lavori per mettere tutto il museo in sicurezza, come da disposizioni previste per contrastare le infezioni da Covid-19.