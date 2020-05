Regione Puglia, Rischio Incendi: Attività di Prevenzione, Divieti e Sanzioni

La stagione estiva è ormai alle porte, e con l’arrivo del caldo aumenta il rischio degli incendi. Per questo motivo, il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano ha dichiarato lo Stato di Grave Pericolosità per gli Incendi Boschivi per l’anno 2020 con il Decreto n. 213 del 27 aprile 2020.

Indice dei Contenuti Prevenzione Divieti Sanzioni

Prevenzione

Secondo quanto previsto dal Decreto Regionale tutti gli interventi di prevenzione degli incendi dovranno rispettare le disposizioni imposte nella Legge Regionale n.38 del 12 dicembre 2016 oltre che le linee guida presenti nel Piano Regionale di Previsione, Prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi attualmente in vigore.

Divieti

A partire dal 15 giugno e sino al 15 settembre 2020 con il Decreto del Presidente Michele Emiliano si dispone in tutte le aree della Regione Puglia a rischio incendio boschivo, oltre che nelle aree adiacenti, il divieto di:

accendere fuochi di ogni genere o tipo;

utilizzare esplosivi;

usare apparecchi dotati di fiamma o apparecchi elettrici per il taglio dei metalli;

utilizzare motori (ad eccezione di quelli usati per eseguire lavori di tipo forestale autorizzati), fornelli o inceneritori;

utilizzare fornaci, forni a legna;

fumare o gettare a terra fiammiferi, sigari o sigarette;

accendere fuochi d’artificio o esercitare qualsiasi altra attività pirotecnica;

transitare o sostare con un veicolo su strade non asfaltate presenti all’interno delle zone boschive;

abbandonare rifiuti nei boschi o in discariche abusive.

Sanzioni

Le trasgressioni ai divieti ed alle prescrizioni imposte dall’art. 2 del Decreto Regionale saranno punite a norma di legge come previsto nell’art. 10, commi 6-7-8, della Legge n.353 del 21 novembre del 2000. E’ prevista una sanzione amministrativa (una multa) il cui pagamento va da 1032,91€ sino a 10329,14€.

Le trasgressioni ai divieti ed alle prescrizioni imposta dall’art. 3 del Decreto Regionale saranno punite come previsto dall’art. 12 della Legge Regionale n. 38 del 12 dicembre 2016.

Qualsiasi altra inosservanza delle disposizioni del Decreto Regionale sarà punita in base a quanto previsto dall’art. 10 della Legge n. 353 del 2000.