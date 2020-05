Taranto, Oggi 3 maggio 2020 Zero Positivi, Nessun Nuovo Caso di Coronavirus in Provincia

Il Direttore del Dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro ha comunicato, tramite il Presidente della Regione, Michele Emiliano, i dati relativi al Bollettino Epidemiologico della Regione Puglia per la giornata di oggi, 3 maggio 2020.

In tutta la Regione Puglia sono stati effettuati nelle ultime 24 ore 1073 test per ricerca di infetti da Covid-19. I positivi al Coronavirus oggi sono risultati essere 11, così suddivisi:

3 nuovi casi di Coronavirus nella Provincia di Bari;

di Coronavirus nella Provincia di Bari; 2 nuovi casi di Coronavirus nella Provincia di BAT;

di Coronavirus nella Provincia di BAT; 1 nuovo caso di Coronavirus nella Provincia di Brindisi;

di Coronavirus nella Provincia di Brindisi; 2 nuovi casi di Coronavirus nella Provincia di Foggia;

di Coronavirus nella Provincia di Foggia; 2 nuovi casi di Coronavirus nella Provincia di Lecce;

di Coronavirus nella Provincia di Lecce; 0 nuovi casi di Coronavirus nella Provincia di Taranto.

Inoltre vi è 1 nuovo caso di cui si attende l’attribuzione della Provincia di provenienza.

Purtroppo nelle ultime 24 ore sono stati registrati due decessi per Coronavirus, entrambi nella Provincia di Lecce.

Ottime notizie quindi per la città di Taranto e per tutti i comuni appartenenti alla provincia. Ricordiamo che a partire da domani, 4 maggio 2020, si ripartirà con la Fase 2. Le limitazioni saranno meno, in alcuni comuni ci saranno misure più restrittive rispetto ad altri. Limitiamo le uscite alle cose essenziali senza abusarne, la maggior parte di noi si è comportata egregiamente, non vanifichiamo gli sforzi di questo lungo e triste periodo.